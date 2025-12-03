Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Suède : Depuis le 1er décembre, Stockholm n’a eu que 30 minutes de soleil


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 22:41 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Stockholm n’a enregistré qu’une demi-heure d’ensoleillement durant la première quinzaine de décembre, ce qui pourrait en faire le dernier mois de l'année le plus sombre depuis 1934


Suède : Depuis le 1er décembre, Stockholm n’a eu que 30 minutes de soleil
Les tubes de crème solaire ne sont pas près de sortir du placard. Stockholm, capitale de la Suède, n’a enregistré qu’une demi-heure d’ensoleillement au cours de la première quinzaine de décembre. Si la tendance se poursuit, cela pourrait être le mois de décembre le plus sombre depuis 1934, selon les météorologues.

La Suède, comme les autres pays nordiques, est habituée à des hivers longs et sombres, avec des journées plus courtes et des nuits plus longues en raison de sa situation géographique au nord de l’Europe. Mais ce mois de décembre a été exceptionnellement sombre et nuageux à Stockholm, a déclaré mardi à l’AFP le météorologue Viktor Bergman, de l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie (SMHI). « Nous avons eu des systèmes dépressionnaires instables avec un temps doux et humide, ce qui a apporté beaucoup de nuages, explique-t-il. Le ciel n’a pas eu l’occasion de se dégager. Le soleil a été faible et ses rayons n’ont pas réussi à dissiper les nuages. »


Selon les données compilées de 1991 à 2020, la durée moyenne d’ensoleillement à Stockholm pour tout le mois de décembre est d’environ trente-trois heures, rapporte Viktor Bergman. Le soleil pourrait réapparaître à Stockholm dans les prochains jours, « mais c’est un peu incertain », ajoute-t-il. Le mois de décembre le plus sombre jamais enregistré dans la capitale suédoise remonte à 1934, lorsque l’ensoleillement a été si faible qu’il a été « arrondi à zéro heure », rapporte le météorologue.


D’autres régions de Suède ont connu un meilleur mois de décembre, la ville de Karlskrona, dans le sud-est, enregistrant le plus d’ensoleillement du pays, avec douze heures jusqu’à présent. Stockholm n’a pas non plus connu de véritables chutes de neige cet hiver, ce qui contribue à la sensation d’obscurité, car en se reflétant au sol, elle aide à éclairer les environs. Cela ne semble pas près de changer, prédit Viktor Bergman, anéantissant les espoirs des Stockholmois d’un Noël blanc.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation
Une opération menée à Bembou par la gendarmerie de Kédougou a permis le démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins et la saisie d’importants matériels et produits dangereux.   La...

Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale
Un réseau présumé de falsification de documents d’état civil a été démantelé à Ziguinchor après un contrôle frontalier révélant de graves irrégularités administratives.   À Ziguinchor, une...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags