Suède : Depuis le 1er décembre, Stockholm n’a eu que 30 minutes de soleil

Les tubes de crème solaire ne sont pas près de sortir du placard. Stockholm, capitale de la Suède, n’a enregistré qu’une demi-heure d’ensoleillement au cours de la première quinzaine de décembre. Si la tendance se poursuit, cela pourrait être le mois de décembre le plus sombre depuis 1934, selon les météorologues.



La Suède, comme les autres pays nordiques, est habituée à des hivers longs et sombres, avec des journées plus courtes et des nuits plus longues en raison de sa situation géographique au nord de l’Europe. Mais ce mois de décembre a été exceptionnellement sombre et nuageux à Stockholm, a déclaré mardi à l’AFP le météorologue Viktor Bergman, de l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie (SMHI). « Nous avons eu des systèmes dépressionnaires instables avec un temps doux et humide, ce qui a apporté beaucoup de nuages, explique-t-il. Le ciel n’a pas eu l’occasion de se dégager. Le soleil a été faible et ses rayons n’ont pas réussi à dissiper les nuages. »





Selon les données compilées de 1991 à 2020, la durée moyenne d’ensoleillement à Stockholm pour tout le mois de décembre est d’environ trente-trois heures, rapporte Viktor Bergman. Le soleil pourrait réapparaître à Stockholm dans les prochains jours, « mais c’est un peu incertain », ajoute-t-il. Le mois de décembre le plus sombre jamais enregistré dans la capitale suédoise remonte à 1934, lorsque l’ensoleillement a été si faible qu’il a été « arrondi à zéro heure », rapporte le météorologue.





D’autres régions de Suède ont connu un meilleur mois de décembre, la ville de Karlskrona, dans le sud-est, enregistrant le plus d’ensoleillement du pays, avec douze heures jusqu’à présent. Stockholm n’a pas non plus connu de véritables chutes de neige cet hiver, ce qui contribue à la sensation d’obscurité, car en se reflétant au sol, elle aide à éclairer les environs. Cela ne semble pas près de changer, prédit Viktor Bergman, anéantissant les espoirs des Stockholmois d’un Noël blanc.