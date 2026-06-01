Moustapha Ndéné Ndiaye reçoit le Prix National Abdoulaye Racine Senghor du Roman 2026

L’écrivain sénégalais, d’origine thièssoise, Moustapha Ndéné Ndiaye, a reçu le Prix National du Roman Abdoulaye Racine Senghor 2026 lors de la cérémonie de clôture de la cinquième édition du Festival International du Livre de Dakar (FILID), le vendredi 23 mai.

La distinction lui a été remise en présence de Ibrahima Lo, Directeur du Livre et de la Promotion de la Lecture, représentant le ministère en charge de la Culture, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des lettres, de l’édition et de la création artistique.

Par cette récompense, le jury a tenu à saluer une œuvre romanesque marquée par la profondeur de sa réflexion historique, la qualité de son écriture et son apport constant à la littérature sénégalaise contemporaine. Depuis plusieurs années, Moustapha Ndéné Ndiaye construit une œuvre exigeante où se croisent mémoire, histoire et quête de souveraineté, donnant voix à des personnages confrontés aux bouleversements politiques et sociaux qui ont façonné le Sénégal et l’Afrique.

Cette consécration vient également reconnaître le rôle majeur joué par l’auteur dans la promotion du livre et de la lecture. Écrivain, éditeur et initiateur du Salon International du Livre de Thiès, il s’est imposé comme l’un des artisans les plus engagés du rayonnement de la vie littéraire sénégalaise.

Le jury a notamment distingué le troisième tome de sa trilogie, sous-titré « Le Jour Impossible », paru en 2026 aux Éditions Fama, une œuvre qui s’inscrit dans la continuité de sa réflexion sur l’histoire, la mémoire collective et les défis contemporains des sociétés africaines.

La cérémonie a également été marquée par l’attribution du Prix International Cheikh Hamidou Kane à l’écrivain ivoirien Maurice Bandaman pour son roman Sœurs esclaves, publié aux éditions Présence Africaine. Le jury a souligné la force narrative de l’ouvrage ainsi que son regard pénétrant sur la condition humaine, la mémoire et les héritages historiques.

En distinguant simultanément Moustapha Ndéné Ndiaye et Maurice Bandaman, le Festival International du Livre de Dakar a rendu hommage à deux écrivains dont les œuvres contribuent, chacune à sa manière, à enrichir le patrimoine littéraire africain et à porter la voix du continent sur la scène internationale.

La cinquième édition du Festival s’achève ainsi sur une célébration de l’excellence littéraire africaine, confirmant son ambition de faire de Dakar l’un des grands carrefours du livre, de la pensée et de la création en Afrique.