Diomaye tranche, Sonko s’explique : les dessous d’une rupture assumée au sommet de l’État

La séparation politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son désormais ex-Premier ministre Ousmane Sonko est désormais officielle. Après plusieurs jours de spéculations, Ousmane Sonko a livré sa version des faits lors d’une longue déclaration publique, confirmant que le chef de l’État a pris la décision de mettre un terme à leur collaboration au sein de l’Exécutif.

Selon les explications de l’ancien Premier ministre, c’est au cours d’une audience au Palais de la République que Bassirou Diomaye Faye lui a fait part de son intention de mettre fin à leurs fonctions communes au sein du gouvernement. Une décision que le président de la République aurait motivée par des divergences de plus en plus visibles sur certaines orientations et prises de position publiques.

Face à cette situation, Ousmane Sonko affirme avoir pris acte de la décision présidentielle tout en proposant une transition concertée. Il soutient avoir suggéré plusieurs fois de quitter la Primature pour retourner à l’Assemblée nationale afin de permettre la nomination d’un autre Premier ministre issu de Pastef. Une proposition qui n’a finalement pas été retenue.

En décidant de mettre fin à cette collaboration, Bassirou Diomaye Faye a exercé une prérogative qui relève pleinement de ses pouvoirs constitutionnels. En tant que chef de l’État, il lui appartient en effet de choisir les membres de l’Exécutif avec lesquels il estime pouvoir mettre en œuvre son projet de gouvernance et assurer la stabilité des institutions.

La décision présidentielle marque ainsi une nouvelle étape dans l’exercice du pouvoir. Après deux années passées à la tête du gouvernement, Ousmane Sonko quitte la Primature tandis que le président Diomaye Faye entend désormais conduire l’action gouvernementale avec une équipe renouvelée.

Dans sa déclaration, Ousmane Sonko a également abordé les discussions intervenues après son départ concernant la composition du nouveau gouvernement. Il a estimé que le parti Pastef, fort de sa majorité à l’Assemblée nationale, devait bénéficier d’une représentation plus importante au sein de l’équipe gouvernementale. Une position qui n’a pas été retenue par le chef de l’État, lequel a privilégié sa propre vision de la nouvelle architecture gouvernementale.

Au-delà des divergences apparues entre les deux hommes, le président de la République semble avoir fait le choix de clarifier les responsabilités institutionnelles et de réaffirmer son autorité à la tête de l’État. Plusieurs observateurs considèrent d’ailleurs cette décision comme un tournant majeur du quinquennat, Bassirou Diomaye Faye affirmant ainsi sa volonté de gouverner selon ses propres orientations.

Malgré la rupture, Ousmane Sonko a tenu à appeler ses militants au calme et à la retenue. Il a indiqué que Pastef n’engagerait pas de démarche visant à renverser le gouvernement et qu’il privilégierait le travail institutionnel au sein de l’Assemblée nationale.

Le président du parti a toutefois insisté sur le rôle que continuera de jouer sa formation politique dans le contrôle de l’action gouvernementale et dans le débat public. De son côté, le chef de l’État poursuit la mise en place de sa nouvelle équipe avec l’objectif affiché de répondre aux préoccupations des Sénégalais et d’accélérer la mise en œuvre de son programme.

Une chose est désormais certaine : en tranchant sur l’avenir de son Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye a assumé un choix politique majeur. Quant à Ousmane Sonko, il a choisi de s’expliquer publiquement sur les circonstances de cette séparation qui ouvre un nouveau chapitre de la vie politique sénégalaise.