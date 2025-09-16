Sénégal : un emprunt obligataire de 300 milliards FCFA lancé pour financer les secteurs stratégiques





Le Trésor public sénégalais a annoncé, ce mercredi 17 septembre, le lancement d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) d’un montant de 300 milliards de francs CFA. L’opération vise à mobiliser des ressources pour financer plusieurs secteurs prioritaires, dont l’éducation, la santé, les énergies renouvelables, l’agriculture, le numérique et la logistique, selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan de financement 2025 et répond à la stratégie de diversification des sources de financement de l’économie nationale.



Modalités de souscription

La période de souscription est fixée du 22 septembre au 10 octobre 2025, avec un ticket d’entrée fixé à 10 000 francs CFA par obligation. Les taux d’intérêt annuels varient de 6,40 % à 6,95 %, selon les maturités proposées : trois, cinq, sept et dix ans.



Le ministère des Finances souligne un avantage fiscal inédit : les revenus obligataires des souscripteurs résidant au Sénégal bénéficieront d’une défiscalisation totale.



Une innovation dédiée à la diaspora

L’opération, arrangée par la société de gestion et d’intermédiation Impaxis Securities, introduit une innovation majeure avec un volet dédié à la diaspora sénégalaise. Celle-ci pourra participer directement et de manière sécurisée à l’effort de développement national.



Le ministre des Finances, Cheikh Diba, a expliqué que ce dispositif s’inscrit dans la vision "Sénégal 2050", qui ambitionne de renforcer la souveraineté économique du pays par des financements endogènes et durables.



Un instrument de confiance et de rendement

Selon le ministère, cet APE n’est pas une simple levée de fonds mais un symbole d’un Sénégal en transformation, qui investit dans sa jeunesse et trace une voie vers un avenir plus souverain et prospère. Les obligations émises sont garanties par l’État, reconnu pour sa solvabilité et sa discipline budgétaire au sein de l’UEMOA.



Il s’agit du troisième emprunt obligataire de l’année, après deux émissions couronnées de succès, confirmant la crédibilité du Sénégal sur les marchés financiers et la confiance des investisseurs nationaux et internationaux.

