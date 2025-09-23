Sénégal : un deuxième cas positif de Mpox confirmé à Dakar

Un deuxième cas confirmé au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, mardi 23 septembre 2025, la confirmation d’un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelée variole du singe.



Le patient, un Sénégalais résidant dans le pays, a présenté les premiers symptômes le 11 septembre 2025. Reçu au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann le 21 septembre, il a été hospitalisé et le test effectué le lendemain a confirmé sa positivité.



Aucun lien avec le premier cas

Selon les autorités sanitaires, aucun lien n’a été établi entre ce nouveau cas et le premier patient détecté le 22 août 2025 et déclaré guéri le 1er septembre.

L’enquête épidémiologique a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le malade.



Mesures de prévention renforcées

Le ministère a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir la propagation de la maladie.



Il a invité la population à garder son calme et à respecter les recommandations suivantes :

