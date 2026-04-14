Sénégal : suspension temporaire de la vente d’oignons issus des agro-business

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du Sénégal a décidé de suspendre, entre le 15 avril et le 1er juin 2026, la commercialisation sur le marché national des oignons provenant des agro-business.

Cette mesure, annoncée par le secrétaire général Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, vise à mieux encadrer le marché et à garantir des revenus plus équitables aux producteurs locaux.

Selon les autorités, l’analyse actuelle montre une situation de surabondance de l’offre, entraînant une baisse importante des prix et des pertes après récolte, notamment pour les exploitations familiales. Pour faire face à cette situation, l’Agence de régulation des marchés a mis en place un dispositif destiné à assurer un équilibre entre les différents acteurs du secteur, tout en facilitant l’accès aux produits pour les consommateurs.

Les agro-industries ne disposant pas d’espaces de stockage sont invitées à se rapprocher de l’Agence de régulation des marchés, qui mettra à leur disposition des infrastructures adaptées.

Par ailleurs, un contrôle régulier des prix sera assuré afin de limiter les pratiques spéculatives et de préserver le pouvoir d’achat. Les autorités réaffirment également leur volonté de renforcer la production locale d’oignon.

Enfin, durant la période concernée, tout transport de ce produit devra être accompagné d’un document officiel signé par l’Agence de régulation des marchés.