Les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une hausse de 0,4 % en glissement annuel en juin 2026, selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette progression est notamment liée à l’augmentation de 2,2 % des prix des services de restauration et d’hébergement, de 2,6 % de ceux liés aux soins personnels, à la protection sociale et aux biens divers, ainsi qu’à une hausse de 1,6 % des services de santé.

Les prix des vêtements et chaussures ont également progressé de 1,1 %. Par ailleurs, les tarifs des boissons alcoolisées, du tabac et des stupéfiants ont enregistré une augmentation de 12,0 %.

La progression globale a toutefois été limitée par plusieurs baisses. Les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont reculé de 0,2 %, tandis que les biens et services liés au logement, à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux autres combustibles ont diminué de 0,6 %.

Les tarifs des transports ont également baissé de 0,6 %, contribuant à réduire l’ampleur de la hausse générale.

Hors énergie et produits frais, l’inflation sous-jacente s’est établie à 0,7 % en glissement annuel, précise l’ANSD.

Selon leur origine, les produits locaux ont connu une hausse de 0,7 % en juin, tandis que les produits importés ont enregistré une baisse de 0,8 %.

Par catégorie de biens et services, les prix des biens durables ont progressé de 1,1 %, ceux des services de 1,6 % et ceux des biens semi-durables de 1,0 %. À l’inverse, les prix des biens non durables ont reculé de 0,3 %.