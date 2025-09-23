Sénégal : lancement des Assises nationales des Daara pour valoriser l’enseignement coranique

Un cadre inédit de concertation autour des daara

Sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et avec le soutien du Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement a lancé ce mercredi les Assises nationales des Daara, un espace de dialogue consacré à l’avenir des écoles coraniques au Sénégal.



Préserver l’âme des daara et accompagner leur évolution

Ces assises visent à reconnaître le rôle historique, spirituel et éducatif des daara, tout en réfléchissant à leur adaptation aux enjeux actuels. « Les daara font partie de notre identité, de notre foi, de notre histoire. Elles ont formé des générations entières, parfois dans des conditions difficiles, mais toujours avec dignité et foi », a rappelé Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, sur la plateforme X.



Une démarche inclusive et participative

Le processus repose sur la concertation avec tous les acteurs concernés : borom daara, ndeyu daara, ndongo daara, familles religieuses et autres parties prenantes. L’objectif est de réconcilier tradition et modernité, en valorisant l’enseignement coranique dans le cadre global de la réforme éducative.



Une volonté politique affirmée

Cette initiative traduit une volonté forte des autorités de construire un système éducatif où chaque modèle d’apprentissage, y compris les daara, trouve sa place et sa dignité, dans une approche respectueuse des réalités locales et des valeurs spirituelles.



seneweb

