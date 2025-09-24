Menu
Sénégal : appel à une coopération avec la Guinée-Bissau pour lutter contre le vol de bétail


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 11:21 | Lu 37 fois


À Niagha, l’ANLCVB a plaidé pour une coopération renforcée entre le Sénégal et la Guinée-Bissau afin de freiner le vol de bétail, fléau meurtrier dans le sud du pays.


Un fléau qui menace l’économie pastorale

Le président de l’Association nationale de lutte contre le vol de bétail (ANLCVB), El Hadj Aboubacar Bitèye, a appelé à une coopération transfrontalière accrue avec la Guinée-Bissau pour combattre le vol de bétail dans la région méridionale du Sénégal.

Selon lui, ce phénomène ne représente pas seulement une menace pour les éleveurs, mais aussi pour l’économie nationale, puisque l’élevage fournit lait, viande et cuir.

Forum à Niagha : des recommandations fortes

Ce plaidoyer a été lancé lors de la clôture d’un forum organisé à Niagha (Goudomp) par l’ANLCVB en partenariat avec la FAO. La rencontre a réuni éleveurs, autorités locales, forces de sécurité et société civile.

Le président du comité local, Moussa Mballo, a rappelé que six personnes ont déjà perdu la vie cette année dans des affrontements liés au vol de bétail. Il a demandé une application stricte de la loi criminalisant ce délit et un renforcement des sanctions.

Un enjeu régional et sécuritaire

Le représentant de la Guinée-Bissau, Samba Baldé Gano, a souligné que les animaux volés traversent souvent les frontières, appelant à une réponse collective et régionale.

Les participants ont dénoncé les failles du système judiciaire, estimant que les voleurs arrêtés sont souvent libérés trop rapidement, ce qui alimente frustration et insécurité.

Un témoignage poignant d’Ousmane Diamanka, dont le frère a été tué en 2017 lors d’une attaque, a illustré la gravité du phénomène.

Attente d’actions concrètes de l’État

Ce forum a posé les bases d’une mobilisation communautaire et institutionnelle, avec l’espoir que les recommandations formulées soient suivies d’actions concrètes pour protéger les éleveurs et restaurer la confiance dans les institutions.




