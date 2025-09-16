Sédhiou : les habitants de Bemet Bidjini manifestent pour des infrastructures sociales de base

Une mobilisation citoyenne pour le développement

Les habitants de la commune de Bemet Bidjini, dans la région de Sédhiou, ont organisé, lundi, une marche pacifique à Francounda pour exiger la mise en place d’infrastructures sociales essentielles.



À l’initiative du Rassemblement pour le développement de la commune de Bemet Bidjini (RDCBB), la manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes mobilisées pour alerter sur les difficultés de leur localité.



Des routes délabrées et des évacuations sanitaires difficiles

Parmi les revendications figure en priorité la réhabilitation de la route centrale, construite en 1984 et aujourd’hui en état de délabrement avancé.



« Cette route est devenue un piège pour les véhicules et un cauchemar pour les malades », a dénoncé Danfa Barro, président du RDCBB.



L’ambulance de la commune tombe régulièrement en panne, compliquant les évacuations, notamment pour les femmes enceintes. De plus, le tronçon reliant Sibikouroto, Francounda et Niasséne Manding est jugé impraticable, ce qui freine l’écoulement des produits agricoles et provoque des pertes économiques importantes.



Accès limité à l’eau potable et aux soins

La commune compte cinq forages, mais seulement deux fonctionnent encore, une situation critique pour une population de plusieurs milliers d’habitants.



Côté santé, les deux postes existants sont peu équipés et confrontés à des ruptures fréquentes de médicaments. Les patients doivent souvent parcourir de longues distances jusqu’à Marsassoum pour se soigner.



« Nous avons besoin d’un centre de santé digne de ce nom, avec du personnel qualifié et des équipements adaptés », a plaidé une manifestante.



Appel aux autorités pour désenclaver la commune

Les manifestants ont interpellé les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les responsables du Plan Diomaye pour la Casamance, afin de relancer les travaux de la boucle du Boudhié, longue de 80 kilomètres.



« Ce projet, s’il est achevé, pourrait désenclaver le Diassing et améliorer la mobilité des populations », a déclaré Ibrahima Baba Ndiaye, habitant de la commune.



Pour lui, il est urgent d’agir : « Depuis 1984, pas un seul kilomètre de route bitumée n’a été réalisé. Il est temps que cela change ».

