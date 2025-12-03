Sécurité : un deuxième ressortissant malien arrêté pour apologie du terrorisme à Ranérou

D’après des informations rapportées par Libération, A.K. Sidibé, tradipraticien de profession, a été interpellé au marché hebdomadaire du village de Nacara, dans le département de Ranérou, par les éléments de la brigade de Lougré Thioly. Derrière cette activité apparente se cachaient toutefois des agissements jugés particulièrement préoccupants par les enquêteurs.



La fouille de son téléphone portable a mis au jour son rôle d’administrateur d’un groupe WhatsApp servant à diffuser, encourager et approuver des atrocités perpétrées par des groupes jihadistes opérant au Mali. Une implication active dans la propagation de contenus radicalisés, qui a immédiatement attiré l’attention des services de sécurité.



Après de premières auditions sur place, A.K. Sidibé a été transféré à la Section de recherches de Dakar pour la poursuite des investigations. Au vu de la gravité des éléments recueillis, il a été déféré au parquet de Dakar hier, marquant une nouvelle étape dans la lutte des autorités contre l’extrémisme violent et ses relais numériques.

