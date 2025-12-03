Sécurité : 372 interpellations lors d’une opération nationale

372 personnes ont été interpellées au cours de cette opération nocturne. Parmi elles, 157 individus ont été appréhendés pour vérification d’identité. Les forces de l’ordre ont également ciblé les comportements perturbant l’ordre public : 49 personnes ont été arrêtées pour ivresse publique et manifeste, 30 pour nécessités d’enquête, et 1 pour vagabondage.



Le volet stupéfiants a constitué un axe majeur de l’opération. La police a interpellé 7 personnes pour détention et usage de chanvre indien, 6 pour offre et cession, et 1 pour usage collectif. D’autres drogues ont également été visées : 3 personnes ont été arrêtées pour détention et usage de crack, et 5 pour usage de produit cellulosique. Cette offensive a permis la saisie de 500 grammes de chanvre indien, 88 cornets et 3 joints, ainsi qu’un boulet de crack, retirés de la circulation.



Par ailleurs, l’opération a conduit à l’arrestation d’individus impliqués dans diverses infractions pénales : 6 pour association de malfaiteurs, 3 pour vol avec violence, 4 pour vol simple, 2 pour flagrant délit de vol, et 1 pour tentative de vol. D’autres infractions ont été relevées : 2 cas de violence et voies de fait, 1 homicide involontaire par accident de la circulation, 1 cas de proxénétisme, 1 abus de confiance, 1 recel, 1 incendie volontaire, ainsi qu’1 non-inscription au fichier sanitaire et social.



L’opération s’est également accompagnée de mesures administratives strictes. Les forces de l’ordre ont mis en fourrière 29 véhicules et 32 motos, soit un total de 61 engins immobilisés pour diverses infractions au code de la route. Au total, 642 pièces ont été saisies au cours des contrôles, tandis que des amendes forfaitaires d’un montant global de 944 000 francs CFA ont été infligées aux contrevenants.



Cette opération nocturne démontre la détermination de la police nationale à renforcer la sécurité publique et à maintenir l’ordre sur l’ensemble du territoire. Elle illustre également l’efficacité de la coordination entre les différentes unités de la police dans la lutte contre la criminalité, les infractions au code de la route et le trafic de stupéfiants.



Les autorités appellent la population à collaborer activement avec les forces de l’ordre, en respectant la loi et en signalant tout comportement suspect, afin de contribuer à une société plus sûre pour tous.

