Secours en mer : 142 migrants interceptés à 120 km au large de Dakar





Ce jeudi 25 septembre 2025, la Marine nationale sénégalaise, en collaboration avec l’Armée de l’air, est intervenue pour secourir une pirogue transportant 142 migrants, interceptée à environ 120 km des côtes de Dakar.



Selon une note émise par les forces armées, l’embarcation, partie d’un pays voisin, a été ramenée à la Base navale Amiral Faye Gassama. Les passagers ont ensuite été remis aux services compétents afin que les procédures habituelles soient appliquées.



Ce sauvetage marque la deuxième intervention similaire menée en une semaine par la Marine nationale, illustrant une recrudescence des départs clandestins dans la région.



