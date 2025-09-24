Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Secours en mer : 142 migrants interceptés à 120 km au large de Dakar


Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 10:30 | Lu 41 fois Rédigé par


La Marine nationale sénégalaise a secouru une pirogue transportant 142 migrants au large de Dakar. C’est le deuxième sauvetage en mer enregistré cette semaine.


Secours en mer : 142 migrants interceptés à 120 km au large de Dakar

 

Ce jeudi 25 septembre 2025, la Marine nationale sénégalaise, en collaboration avec l’Armée de l’air, est intervenue pour secourir une pirogue transportant 142 migrants, interceptée à environ 120 km des côtes de Dakar.

Selon une note émise par les forces armées, l’embarcation, partie d’un pays voisin, a été ramenée à la Base navale Amiral Faye Gassama. Les passagers ont ensuite été remis aux services compétents afin que les procédures habituelles soient appliquées.

Ce sauvetage marque la deuxième intervention similaire menée en une semaine par la Marine nationale, illustrant une recrudescence des départs clandestins dans la région.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags