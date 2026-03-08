Saraya : un incendie détruit 19 cases dans le village de Kharakhéna

Un incendie s’est déclaré lundi matin dans le village de Kharakhéna, situé dans le département de Saraya, dans le sud-est du pays. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels en détruisant plusieurs habitations.

Selon une source sécuritaire, le feu s’est déclenché aux environs de 6 heures du matin avant de se propager rapidement sous l’effet d’un vent violent. Les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes.

Face à la situation, les habitants du village se sont mobilisés pour tenter de maîtriser l’incendie en utilisant des moyens de fortune.

Le bilan fait état de 19 cases détruites, entraînant d’importantes pertes pour les familles touchées. Toutefois, aucune victime ni blessé n’a été signalé.

La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée, selon la même source.