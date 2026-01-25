Saraya : quatre orpailleurs périssent dans un éboulement à Gamba-Gamba





Quatre orpailleurs ont trouvé la mort à la suite d’un éboulement survenu samedi dans le périmètre d’exploitation de la société minière AfriGold, situé à l’ouest du village de Gamba-Gamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya, selon des informations recueillies auprès d’une source sécuritaire.



D’après les éléments rapportés, un groupe d’orpailleurs clandestins, venus de différentes localités environnantes, s’était introduit dans la zone d’exploitation aux environs de 10 heures. Alors que plusieurs personnes s’affairaient autour des fosses d’extraction, les parois du site ont brusquement cédé, ensevelissant plusieurs individus sous d’importantes quantités de sable et de terre.



Les personnes présentes sur les lieux ont tenté d’organiser les secours dans l’urgence. Ces opérations ont permis de dégager huit victimes des décombres après de longues heures d’efforts. Parmi elles, quatre ont été retrouvées sans vie, tandis que les autres souffraient de blessures.



Selon la même source, les blessés ont tous été évacués avant l’arrivée des enquêteurs. Pour des raisons de sécurité, les recherches ont été temporairement suspendues jusqu’au dimanche.



Les dépouilles des quatre victimes ont été transférées au centre hospitalier régional Amath Dansokho pour les besoins d’une autopsie.



La source sécuritaire a par ailleurs rappelé qu’un autre éboulement, survenu le 17 décembre dernier sur le site d’exploitation d’AfriGold situé au village de Kharakhéna, avait déjà coûté la vie à six orpailleurs, en plus de faire deux blessés.

