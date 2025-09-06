Sangalkam : démantèlement d’une vingtaine de branchements clandestins à Ndiakhirate Extension





Dans le cadre de la lutte contre la fraude électrique, la Brigade territoriale de Sangalkam a conduit, le mardi 9 septembre 2025, une opération conjointe avec les équipes de contrôle de la SENELEC.



L’intervention, menée dans le village de Ndiakhirate Extension, a permis de découvrir une vingtaine de branchements clandestins. Ces installations frauduleuses consistaient à enfouir des câbles directement raccordés au réseau de la SENELEC pour alimenter des habitations.



Les branchements illégaux ont été neutralisés sur place et le matériel saisi. Les propriétaires des maisons concernées ainsi que des techniciens soupçonnés d’implication ont été convoqués par la direction de la SENELEC, dans l’attente de possibles suites judiciaires.

