Saison des pluies 2025 : fin attendue entre début et fin octobre selon les régions


L’ANACIM prévoit une fin de la saison des pluies 2025 normale à tardive, variant selon les régions du Sénégal, entre la première et la troisième décade d’octobre.


Selon un bulletin spécial de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM), la saison des pluies 2025 devrait s’achever entre début et fin octobre, avec des variations selon les zones du pays.

Au Nord (Saint-Louis, Dagana, Podor), la fin de l’hivernage est attendue entre la première et la deuxième décade d’octobre, avec une tendance normale à tardive.
Dans le Centre (Louga, Linguère, Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Matam et nord de Tambacounda), la fin de la saison devrait intervenir au cours de la deuxième décade du mois, en cohérence avec la climatologie habituelle de ces localités. Quelques pluies faibles et éparses pourraient toutefois survenir après cette période.
Dans le Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, sud de Tambacounda et Kédougou), les précipitations devraient persister jusqu’à la troisième décade d’octobre, indiquant une fin de saison normale à tardive.

Globalement, l’ANACIM anticipe donc une fin d’hivernage normale à tardive pour la majorité du territoire, mais avec des contrastes marqués d’une région à l’autre.




