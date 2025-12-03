Saisie de 217 kg de produits illicites par la brigade maritime des douanes de Fimela





La brigade maritime des douanes de Fimela, dans la région de Fatick, a annoncé ce lundi avoir intercepté une cargaison de 217 kilogrammes de produits illicites, estimée à 24 millions de francs CFA.



D’après la subdivision douanière du littoral sud de Fatick, l’intervention a été menée vendredi soir à la suite d’un renseignement fiable indiquant l’arrivée à Dioffior d’une pirogue transportant une importante quantité de marchandises prohibées.



Les agents se sont déployés sur les lieux vers 19h30. Après environ trente minutes d’observation, ils ont repéré une pirogue motorisée circulant rapidement et sans éclairage dans les bolongs.



Lorsque le convoi maritime s’est approché, les douaniers ont ordonné au capitaine de couper le moteur. Celui-ci a tenté de poursuivre sa route, mais sa fuite a pris fin lorsque l’embarcation s’est immobilisée sur un banc de sable, tout près du rivage.



Profitant de l’obscurité et de la faible profondeur de l’eau, les occupants ont quitté la pirogue et se sont dispersés, abandonnant l’embarcation et son contenu. À bord, les agents ont découvert huit colis soigneusement emballés contenant la marchandise prohibée.

