Saint-Louis : le préfet rappelle aux taxis l’obligation de respecter la grille tarifaire officielle

Réunion de concertation sur les tarifs des taxis

Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a présidé mardi une rencontre avec les organisations de chauffeurs de taxis, les associations de consommateurs et les services du commerce. Objectif : rappeler le strict respect de la grille tarifaire officielle.



Depuis plusieurs mois, certains conducteurs de taxis jaune-noir appliquent des hausses unilatérales, suscitant la colère des usagers. « Les tarifs sont fixés par un tableau officiel, et seul le comité régional de la consommation convoqué par le gouverneur peut décider d’une hausse », a insisté le préfet.



Les tarifs en vigueur à Saint-Louis

Selon le directeur régional du commerce, Dr Ousmane Diallo, les prix restent les suivants :



500 F CFA pour la majorité des quartiers,

550 F CFA pour Gokhou Mbathie, Khor, Cité Vauvert, Pikine 700 et Médine-Course,

600 F CFA pour Sor Diagne et la Gare routière,

600 F CFA la nuit, tarif unique.

Des sanctions prévues contre les contrevenants

Les autorités ont annoncé des contrôles systématiques dans toute la commune. Les chauffeurs qui ne respecteront pas les tarifs risquent des amendes allant de 100 000 à 200 000 F CFA, doublées en cas de récidive, ainsi que la confiscation de la licence ou du véhicule.

