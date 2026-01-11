Retour triomphal des Lions : accueil grandiose à l’AIBD après le sacre continental





L’équipe nationale de football du Sénégal a bénéficié d’un accueil exceptionnel dans la nuit de lundi à mardi aux abords de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass. Une mobilisation massive de supporters, malgré l’heure tardive, a donné un premier aperçu de l’ambiance festive prévue lors de la grande parade annoncée dans les rues de Dakar.



Arrivés peu après minuit à bord d’un vol spécial, les joueurs et leur encadrement ont atterri à l’AIBD où un dispositif impressionnant avait été mis en place. L’avion A320 affrété par Air Sénégal, partenaire et transporteur officiel de la sélection, a été symboliquement arrosé par deux camions des sapeurs-pompiers en signe de bienvenue, avant de se diriger vers le pavillon présidentiel.



L’appareil a ensuite effectué plusieurs manœuvres avant de s’immobiliser devant un public restreint composé de responsables étatiques, de journalistes, d’agents de sécurité et de membres du personnel aéroportuaire. Derrière les barrières de sécurité, de nombreux supporters, téléphones à la main, tentaient d’immortaliser l’arrivée du deuxième trophée continental des Lions, dans une atmosphère contenue grâce à un important dispositif sécuritaire.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, s’est rendu sur le tarmac pour accueillir les champions d’Afrique. Quelques instants plus tard, le sélectionneur national Pape Thiaw est apparu aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly, brandissant le trophée, sous les applaudissements nourris.



Les autres joueurs ont ensuite défilé pendant plusieurs minutes, tandis que les premiers feux d’artifice illuminaient déjà le ciel de Diass. Le chef de l’État a adressé ses félicitations aux Lions, visiblement éprouvés par le voyage et un mois de compétition intense, avant de leur donner rendez-vous pour la réception officielle prévue plus tard au Palais de la République.



Les joueurs, conduits par Sadio Mané, ont ensuite pris le temps de saluer les membres du gouvernement, des députés de la majorité et de l’opposition, ainsi que d’autres personnalités présentes pour l’occasion.



À la sortie du pavillon spécial, un important dispositif de sécurité, composé notamment d’éléments du GIGN et de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), a été déployé pour encadrer le cortège et fluidifier la circulation.



Installés dans un bus spécialement aménagé, les Lions ont quitté l’AIBD sous escorte, accompagnés de motards et de véhicules de sécurité. Dès la sortie de l’aéroport, peu avant une heure du matin, le cortège a été salué par un spectacle offert par l’escadron monté de la Gendarmerie nationale, dans une ambiance féérique.



Tout au long du trajet vers leur hôtel à Diamniadio, les champions d’Afrique ont été acclamés par des supporters massés sur les axes routiers, entre feux d’artifice, fumigènes et rythmes de tam-tam. Malgré le retard du vol, des centaines de Sénégalais ont patienté durant des heures, chantant et dansant pour célébrer leurs héros.



Touchés par cette ferveur populaire, certains joueurs se sont levés dans le bus pour remercier la foule, capturant ces moments de liesse avec leurs téléphones. Le cortège a été suivi sur plusieurs kilomètres, avant de poursuivre sa route sur l’autoroute à péage, où d’autres supporters se manifestaient encore malgré l’heure avancée.



À l’arrivée à l’hôtel, une troupe de musiciens a réservé un ultime accueil festif aux Lions, qui ont regagné leurs chambres sous les applaudissements du personnel.



Les champions d’Afrique vont désormais se reposer avant la grande parade populaire prévue mardi en fin de matinée à Dakar, suivie d’une réception officielle dans l’après-midi au Palais de la République.

