Reprise des clubs après la CAN 2025 : des Lions sénégalais déjà décisifs





Une semaine après leur sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2025 disputée au Maroc, les internationaux sénégalais ont retrouvé leurs clubs respectifs. Cette reprise a été marquée par des prestations contrastées, entre buts inscrits, titularisations et gestion des effectifs par les entraîneurs.



Ciss et Diallo se distinguent en club

En Liga espagnole, Pathé Ciss a été aligné d’entrée avec le Rayo Vallecano lors de la rencontre face à Osasuna. Le milieu de terrain sénégalais a permis à son équipe de revenir au score à la 59ᵉ minute, avant que le Rayo, classé 6ᵉ, ne s’incline finalement 3-1. Ciss a disputé l’intégralité de la rencontre.



De son côté, Pape Gueye a également été titulaire avec Villarreal lors de la défaite face au Real Madrid (0-2). Auteur du but décisif en finale de la CAN 2025 contre le Maroc, il a joué l’ensemble du match. Avant le coup d’envoi, le joueur a reçu les félicitations de son club devant le public.



En Ligue 1 française, Habib Diallo s’est illustré sous les couleurs du FC Metz en inscrivant un but lors de la réception de l’Olympique lyonnais, comptant pour la 19ᵉ journée. Malgré cette réalisation, les Messins, derniers du classement, se sont lourdement inclinés à domicile (2-5). Moussa Niakhaté, défenseur lyonnais et membre du onze-type de la CAN, est entré en jeu au retour des vestiaires.



Toujours en Ligue 1, Demba Diop a également attiré l’attention. Recruté cet hiver par Toulouse en provenance de Nuremberg, le milieu de terrain de 22 ans a inscrit son premier but avec le Téfécé. Il a aussi délivré une passe décisive lors de la victoire face à Brest, club de son compatriote Pathé Mboup.



Avec l’AS Monaco (10ᵉ), Lamine Camara a été titularisé lors du match nul (0-0) contre Le Havre, tandis que Krépin Diatta était laissé au repos. Du côté havrais, le gardien Mory Diaw n’a pas joué, alors qu’Arouna Sanganté, Rassoul Ndiaye et Issa Soumaré figuraient sur la feuille de match.



Capitaine du RC Strasbourg (7ᵉ), Mamadou Sarr a débuté la rencontre face à Lille, remportée largement par son équipe (4-0). Le défenseur de 20 ans était également titulaire lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat.



Le Paris Saint-Germain, leader du championnat, a pour sa part aligné Ibrahim Mbaye, plus jeune buteur de la CAN, lors de la courte victoire face à Auxerre (1-0).



Des résultats contrastés hors de France

En Premier League anglaise, Ismaïla Sarr a débuté avec Crystal Palace lors de la 23ᵉ journée contre Chelsea. L’ailier sénégalais a joué toute la rencontre, mais son équipe s’est inclinée à domicile sur le score de 3-1.



À l’opposé, El Hadji Malick Diouf (West Ham, 18ᵉ) et Habib Diarra (Sunderland, 10ᵉ), opposés ce dimanche, n’ont pas été titularisés. West Ham s’est imposé 3-1. Diouf est entré à 21 minutes de la fin, tandis que Diarra a fait son apparition dès la reprise.



Malade lors de la finale de la CAN, Pape Matar Sarr n’a pas été convoqué pour le match nul de Tottenham (14ᵉ) face à Burnley (2-2).



Les champions d’Afrique Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye, avec Everton (11ᵉ), doivent affronter Leeds ce lundi à 20 heures GMT au Hill Dickinson Stadium.



En Serie A italienne, Boulaye Dia a été titularisé avec la Lazio (9ᵉ) lors de la 22ᵉ journée face à Lecce.



En Super Lig turque, Ismaïla Jakobs a débuté avec Galatasaray, leader du championnat, lors de la victoire en déplacement contre Karagümrük (3-1), comptant pour la 19ᵉ journée. Remplacé à la 64ᵉ minute, le champion d’Afrique avait également participé aux dix dernières minutes du match de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid (1-1), mercredi.



Son compatriote Chérif Ndiaye, évoluant à Samsunspor, a disputé les 22 dernières minutes face à Kocaelispor.



En deuxième division turque, Mbaye Diagne, sous les couleurs d’Amedspor, a inscrit son 18ᵉ but de la saison contre Sivasspor.



Au Maroc, Mamadou Lamine Camara était titulaire avec la RS Berkane samedi, lors du match nul (0-0) face à Pyramids FC, tenant du titre, en Ligue des champions africaine. Le milieu de terrain n’avait pas joué durant la CAN.



En Saudi Pro League, Kalidou Koulibaly (Al Hilal), capitaine des Lions, et Sadio Mané (Al Nassr) ont été ménagés par leurs clubs. En revanche, Édouard Mendy a gardé les buts d’Al Ahli SC lors de la victoire 3-0 contre Neom SC.



Enfin, en Pro League belge, Ousseynou Niang a disputé les dix dernières minutes avec la Royale Union Saint-Gilloise, leader du championnat, face à Louvain.

