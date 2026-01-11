Menu
Réhabilitation des routes à Thiès : les travaux lancés sur l’axe Tribunal – Angle Sérigne Fallou – Rond-point de l’Hôpital régional


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 21:32 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de son réseau routier. Les travaux de réhabilitation ont officiellement démarré ce mercredi 21 janvier 2026 à partir de 9 heures sur l’axe prioritaire n°2, reliant le Tribunal, l’angle Sérigne Fallou et le rond-point de l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguéne.


Cet axe stratégique, l’un des plus fréquentés de la capitale du rail, joue un rôle central dans la desserte des services administratifs, judiciaires et sanitaires. Sa dégradation avancée, marquée par des nids-de-poule et des problèmes de drainage, constituait depuis plusieurs années une source de désagréments pour les automobilistes, les transporteurs et les riverains.
 

Selon les autorités municipales, les travaux prévus portent sur la réfection complète de la chaussée, l’amélioration de l’assainissement afin de limiter l’impact des eaux pluviales, ainsi que le renforcement de la sécurité routière. L’objectif est de fluidifier la circulation, réduire les risques d’accidents et offrir un cadre urbain plus sûr et plus agréable.
 

S’exprimant à l’occasion du lancement du chantier, Babacar Diop, dit “Le Guelwaar”, a salué une initiative qui s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation des infrastructures de Thiès. « C’est un pas de plus pour améliorer la mobilité et le cadre de vie des Thiessois », a-t-il souligné, tout en appelant les populations à faire preuve de compréhension durant la période des travaux.
 

Des mesures de déviation temporaire ont été mises en place afin de limiter les perturbations de la circulation. Les usagers sont invités à respecter la signalisation et les consignes de sécurité pour assurer le bon déroulement du chantier.
 

Avec cette réhabilitation, la municipalité affiche sa volonté de redonner un visage moderne aux principales artères de la ville, dans un contexte où la mobilité urbaine demeure un enjeu majeur pour le développement économique et social de Thiès.




Lat Soukabé Fall

