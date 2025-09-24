Réaménagement à la tête de la Police : la DIC et l’AIBD retrouvent leurs nouveaux patrons après l’affaire Madiambal Diagne

Nouveau patron à la DIC : Mamadou Ndiaye Fall, profil expérimenté

La DIC, structure clé dans les enquêtes sensibles et les dossiers à forte résonance nationale, est désormais dirigée par le commissaire principal Mamadou Ndiaye Fall, ancien chef du commissariat de la Médina.

Connu pour son professionnalisme et sa discrétion, Ndiaye Fall hérite d’un service fragilisé par les récentes secousses institutionnelles. Sa nomination est perçue comme un choix de continuité et de rigueur, visant à rétablir la crédibilité d’une direction au cœur de plusieurs affaires d’État.



À l’AIBD, le commissaire Daouda Bodian prend les commandes

Du côté de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), c’est le commissaire Daouda Bodian, ex-patron du commissariat central de Guédiawaye, qui prend la relève.

Sa mission s’annonce délicate : réorganiser les services de contrôle et de surveillance après la controverse qui a entouré la sortie du territoire de Madiambal Diagne, malgré son interdiction judiciaire.



Les anciens responsables réaffectés

Les deux hauts gradés concernés par les suspensions, El Hadji Baytir Sène (ex-directeur de la DIC) et Waly Camara (ex-patron du commissariat spécial de l’AIBD), ont été écartés de leurs postes mais non mis au placard.

Selon nos informations, Baytir Sène a été affecté à Guédiawaye, tandis que Waly Camara rejoint le cabinet du directeur général de la Police nationale, un poste de confiance au sein de l’appareil sécuritaire.



Contexte : un départ controversé qui a secoué la hiérarchie

Pour rappel, dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier, le journaliste Madiambal Diagne a réussi à quitter le territoire sénégalais pour la France, alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche, d’une interdiction de sortie du territoire et d’une mesure d’interpellation judiciaire.

Cette fuite spectaculaire a suscité une vive polémique et entraîné une remise en cause du dispositif de contrôle policier, notamment au niveau de l’aéroport.



Le dossier Ellipse Projects au cœur du scandale

Le nom de Madiambal Diagne est cité dans le dossier Ellipse Projects International, une affaire épinglée par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), qui évoque de soupçons de blanchiment et de flux financiers suspects.

Le journaliste, désormais visé par un mandat d’arrêt international, affirme depuis la France préparer sa défense et promet un retour à Dakar une fois ses arguments consolidés.



Une réorganisation pour restaurer la confiance

Cette série de mutations, décidée au plus haut sommet de la Police nationale, vise à restaurer la confiance du public et des partenaires internationaux dans les services d’enquête et de contrôle.

Elle marque aussi la volonté des autorités de réaffirmer la discipline hiérarchique après un épisode qui a ébranlé l’image de la police sénégalaise.