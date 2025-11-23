Prévisions 2026 : légère baisse attendue pour la croissance économique du Sénégal





Selon les projections présentées samedi par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Mady Danfakha, la croissance réelle du produit intérieur brut du Sénégal, estimée à 7,8 % pour la fin de l’année, pourrait s’établir à 5,0 % en 2026. Ces chiffres figurent dans les prévisions économiques élaborées dans le cadre du budget de l’année prochaine.



En présentant le rapport en séance plénière, M. Danfakha a indiqué que cette évolution serait principalement soutenue par le secteur primaire, attendu à +6,1 %, et le tertiaire à +5,4 %. Le secteur secondaire contribuerait également, mais dans une proportion plus modérée, avec une progression estimée à +2,9 %.



Le rapporteur a aussi souligné que l’État prévoit de mettre en œuvre, en 2026, un ensemble de réformes importantes ciblant les finances publiques. L’objectif est de corriger les déséquilibres structurels et de renforcer la dynamique économique.



L’activité nationale pourrait également tirer profit de facteurs extérieurs favorables, notamment l’organisation au Sénégal, en novembre 2026, des Jeux olympiques de la jeunesse. Cet évènement, selon M. Danfakha, devrait renforcer la demande dans plusieurs secteurs clés tels que l’hébergement, la restauration, le transport et l’agroalimentaire.





