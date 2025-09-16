Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 12:51


Un ouvrier de 27 ans est décédé après une chute du 9ᵉ étage d’un immeuble en construction au Point-E. Le responsable du chantier a été interpellé, une enquête est ouverte.


Point-E : un ouvrier chute mortellement du 9ᵉ étage d’un immeuble en construction

 

Un drame sur un chantier de dix étages

À seulement 27 ans, M. Diatta a trouvé la mort ce lundi après une chute tragique du 9ᵉ étage d’un immeuble en construction au Point-E, en face de l’Ipress. Le jeune ouvrier, absorbé par son travail, a fait une chute vertigineuse avant de s’écraser violemment au sol. L’impact a été fatal et a provoqué de graves blessures irréversibles.

Intervention des secours et enquête ouverte

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux, mais n’ont pu que constater le décès. Le Commissaire du Point-E et ses hommes ont procédé aux constats d’usage. Dans la foulée, le responsable du chantier a été interpellé, selon des sources de L’Observateur.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et de situer les responsabilités.




