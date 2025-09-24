Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Podor : le fleuve Sénégal poursuit sa montée, la côte d’alerte déjà franchie


Rédigé le Lundi 29 Septembre 2025 à 19:44 | Lu 45 fois Rédigé par


À Podor, le fleuve Sénégal atteint 5,29 m, dépassant la côte d’alerte depuis le 14 septembre. Les autorités renforcent les digues et appellent les populations à la vigilance.


Podor : le fleuve Sénégal poursuit sa montée, la côte d’alerte déjà franchie

 

Dans le département de Podor, le niveau du fleuve Sénégal continue de grimper, la côte d’alerte ayant été franchie depuis le 14 septembre.

D’après les relevés effectués ce lundi à 8 heures au quai El Hadj Boubou Sall, le plan d’eau a atteint 5,29 mètres, soit une hausse de 2 cm en 24 heures, contre 5,27 m la veille. À la même période en 2024, le fleuve affichait 5,20 m, confirmant une progression plus importante cette année.

Pour faire face à cette évolution, les autorités multiplient les appels à la prudence et renforcent les mesures de protection. Des travaux de réhabilitation de digues sont en cours dans plusieurs villages riverains, menés par le Génie militaire en partenariat avec des entreprises sénégalaises.

En parallèle, les initiatives communautaires se poursuivent pour contenir les risques liés à la montée des eaux. Les populations sont invitées à rester mobilisées et vigilantes face à une situation hydrologique toujours orientée à la hausse.

RTS




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags