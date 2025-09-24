Podor : le fleuve Sénégal poursuit sa montée, la côte d’alerte déjà franchie

Dans le département de Podor, le niveau du fleuve Sénégal continue de grimper, la côte d’alerte ayant été franchie depuis le 14 septembre.



D’après les relevés effectués ce lundi à 8 heures au quai El Hadj Boubou Sall, le plan d’eau a atteint 5,29 mètres, soit une hausse de 2 cm en 24 heures, contre 5,27 m la veille. À la même période en 2024, le fleuve affichait 5,20 m, confirmant une progression plus importante cette année.



Pour faire face à cette évolution, les autorités multiplient les appels à la prudence et renforcent les mesures de protection. Des travaux de réhabilitation de digues sont en cours dans plusieurs villages riverains, menés par le Génie militaire en partenariat avec des entreprises sénégalaises.



En parallèle, les initiatives communautaires se poursuivent pour contenir les risques liés à la montée des eaux. Les populations sont invitées à rester mobilisées et vigilantes face à une situation hydrologique toujours orientée à la hausse.



RTS

