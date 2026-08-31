D’après son entourage, le trentenaire traversait une période particulièrement difficile et souffrait notamment de fortes douleurs abdominales. Quelques jours auparavant, il avait déjà fait une tentative de suicide après avoir ingéré de la soude caustique, en laissant entendre à ses proches qu’il ne supportait plus sa situation.





Admis en urgence à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, il y avait été gardé sous observation pendant 48 heures avant sa sortie. Un proche avait alors été chargé de l’accompagner jusqu’à Kaolack afin qu’il puisse rejoindre ses parents.





C’est lors d’une escale à Bargny que le drame s’est produit. Les enquêteurs ont notamment retrouvé à proximité de la victime son sac de voyage contenant des vêtements, des médicaments ainsi qu’une ordonnance.



Le poste de police de Bargny a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

