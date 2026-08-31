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Bargny : retrouvé mort près du TER, un commerçant était en route vers Kaolack


Rédigé le Vendredi 4 Septembre 2026 à 12:13 | Lu 83 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un commerçant âgé de 36 ans, identifié par les initiales A. Thiam, a été retrouvé mort lundi 3 août, vers 8 heures, à proximité de la passerelle du TER à Bargny. Selon les informations rapportées par Libération et relayées par Seneweb, il se serait jeté dans un canal alors qu’il était en route vers Kaolack, où il devait rejoindre sa famille.


Bargny : retrouvé mort près du TER, un commerçant était en route vers Kaolack

D’après son entourage, le trentenaire traversait une période particulièrement difficile et souffrait notamment de fortes douleurs abdominales. Quelques jours auparavant, il avait déjà fait une tentative de suicide après avoir ingéré de la soude caustique, en laissant entendre à ses proches qu’il ne supportait plus sa situation.
 

Admis en urgence à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, il y avait été gardé sous observation pendant 48 heures avant sa sortie. Un proche avait alors été chargé de l’accompagner jusqu’à Kaolack afin qu’il puisse rejoindre ses parents.
 

C’est lors d’une escale à Bargny que le drame s’est produit. Les enquêteurs ont notamment retrouvé à proximité de la victime son sac de voyage contenant des vêtements, des médicaments ainsi qu’une ordonnance.
 
Le poste de police de Bargny a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès.



Lat Soukabé Fall

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