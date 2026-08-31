D’après la plaignante, l’homme aurait placé trois morceaux de papier et serait parvenu, selon elle, à les « transformer » en une pièce de 5 FCFA, un billet de 500 FCFA et un billet de 10 000 FCFA. Il lui aurait ensuite remis cet argent en guise de remerciement pour le verre d’eau.



Mais la situation aurait pris une autre tournure. La dame affirme s’être retrouvée dans un état de « soumission psychologique totale », au point de rentrer chez elle pour récupérer une bague en or et une somme d’argent, qu’elle aurait ensuite remises au suspect.



L’affaire a éclaté le 1er septembre 2026, lorsque la dame s’est présentée au poste de police de Nguinth avec le mis en cause, qu’elle a remis aux enquêteurs.

Une deuxième victime présumée pourrait également être entendue. Alors que le suspect se trouvait au commissariat, un homme se présentant comme commerçant s’est manifesté. Il affirme que le même individu aurait tenté de reproduire un procédé similaire dans sa boutique.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les policiers cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes des faits et à savoir si d’autres personnes auraient été victimes du même mode opératoire.

Selon les déclarations d’une dame, les faits remontent au mois de juillet 2026. Le suspect se serait présenté dans son salon de coiffure pour demander de l’eau à boire. Après avoir été servi, il aurait prononcé des prières avant de procéder à une démonstration censée prouver ses prétendus pouvoirs.