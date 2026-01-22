Pikine : fin d’un vaste réseau de fraude visant les points de transfert d’argent





Les gérants de points de transfert d’argent de Pikine, Guédiawaye et Keur-Massar peuvent enfin souffler. Selon L’Observateur, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur-Massar a mis fin aux agissements d’un individu spécialisé dans l’écoulement de faux billets, à l’origine de lourdes pertes financières pour plusieurs opérateurs.



D’après le journal, le suspect avait mis en place un mode opératoire simple mais redoutablement efficace. Chaque jour, il parcourait la banlieue dakaroise à moto, transportant un sac contenant des billets falsifiés. Son itinéraire suivait un schéma précis : en début de semaine, il ciblait Pikine, se rendait ensuite à Guédiawaye, puis terminait ses déplacements à Keur-Massar durant le week-end. Il privilégiait systématiquement les points de transfert les plus fréquentés.



Le procédé consistait à effectuer un dépôt d’argent en y introduisant des billets non authentiques, avant de se rendre immédiatement dans une autre agence pour retirer le même montant en coupures réelles. Ce mécanisme lui aurait permis de recycler progressivement des sommes importantes, pour un total estimé à 4,558 millions de francs CFA, rapporte L’Observateur.



Les gérants concernés ne découvraient l’irrégularité qu’au moment de la clôture quotidienne des comptes. Obligés de combler les écarts sur leurs fonds propres, ils ont fini par coordonner leurs actions. Grâce à leurs réseaux internes et à des groupes de messagerie, l’alerte a été rapidement partagée. L’opérateur de téléphonie impliqué dans les transactions a ensuite saisi officiellement la gendarmerie.



Les enquêteurs ont alors engagé un travail approfondi, analysant les numéros de téléphone utilisés et menant des investigations discrètes dans les milieux concernés. Cette démarche a permis d’identifier et de localiser le suspect dans le secteur de Pikine-Icotaf, selon les informations du journal.



Le mercredi 21 janvier 2026, les forces de l’ordre sont intervenues à son domicile, où il a été interpellé sans résistance. La perquisition a permis de saisir une importante somme d’argent en billets authentiques, plusieurs cartes nationales d’identité appartenant à des tiers, des puces téléphoniques, plusieurs téléphones portables ainsi qu’un billet falsifié de 5 000 francs CFA.



Lors de son audition, l’individu a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Keur-Massar. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices, actuellement recherchés, conclut L’Observateur.

