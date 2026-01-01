Parasel (Kaolack) : le bilan de l’accident s’alourdit à cinq décès





L’événement survenu vendredi aux environs de 22 heures, à hauteur de Parasel dans la commune de Mbadakhoune, a enregistré une nouvelle issue tragique. L’un des blessés a finalement succombé à ses blessures, ce qui porte le bilan provisoire à cinq décès.



Pour rappel, le choc entre un minibus « Cheikhou Chérif » et un tricycle Tiak Tiak avait causé, sur le coup, la mort de quatre personnes et fait six blessés.



À la suite de ce drame, des habitants de Parasel et des localités voisines, manifestant leur colère, ont bloqué la route nationale et incendié des pneus. Ils réclamaient l’installation de ralentisseurs afin de limiter les nombreux incidents de circulation enregistrés sur cet axe routier.

