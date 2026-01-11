Parade triomphale des Lions : Dakar en communion avec ses champions d’Afrique





La parade des Lions du Sénégal se poursuivait en fin d’après-midi à travers les artères de Dakar, portée par une mobilisation populaire impressionnante rappelant les grandes heures de 2002 et de 2022. Des milliers de supporters ont envahi rues et boulevards pour communier avec les champions d’Afrique.



Le cortège est arrivé à la Patte d’Oie, où une foule enthousiaste a réservé un accueil chaleureux à l’équipe nationale. Les supporters ont ensuite escorté les joueurs pour la suite du parcours à travers la capitale.



Les Lions avaient quitté aux alentours de midi l’hôtel de Diamniadio où ils avaient passé la nuit, à leur retour au Sénégal la veille. Depuis la Patte d’Oie, la caravane s’est dirigée vers le palais de la République, empruntant le rond-point EMG, les Castors et l’avenue Bourguiba.



L’itinéraire prévoyait également un passage par le carrefour de la FASTEF et la corniche ouest, avant l’arrivée au palais présidentiel, où les joueurs devaient être reçus par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Installés sur le toit d’un bus à impériale aux couleurs nationales, Sadio Mané et ses coéquipiers ont présenté le trophée continental à une foule composée majoritairement de jeunes.



Comme lors du premier sacre en 2022, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont longuement partagé des moments de communion avec les supporters massés le long du parcours, certains courant, chantant et dansant aux côtés du cortège. Émus par cet accueil, les joueurs ont immortalisé ces instants à l’aide de leurs téléphones.



Le milieu de terrain Habib Diarra a exprimé sa fierté, qualifiant ce sacre d’aboutissement, tout en assurant que l’équipe ambitionne de faire encore mieux. Il a souligné que l’ambiance exceptionnelle faisait oublier toute fatigue.



De son côté, le gardien Yehvann Diouf, pour qui il s’agissait du premier trophée avec la sélection nationale, a confié avoir vécu ce moment avec beaucoup d’émotion. Il est revenu sur son rôle lors de la finale, insistant sur l’importance de la solidarité au sein du groupe et se disant très touché par l’accueil populaire.



Membre du staff technique, El Hadji Ousseynou Diouf a également fait part de sa satisfaction après cette victoire, évoquant un match dont l’arbitrage continuera de susciter des débats. Il s’est réjoui de l’engouement du public et de l’engagement des jeunes joueurs, appelant à une continuité dans les performances.



L’ancien international a par ailleurs invité les autorités à poursuivre leur soutien au sport sénégalais, estimant que des moyens adéquats et une bonne organisation sont essentiels pour remporter d’autres trophées. Il a plaidé pour une reconnaissance à la hauteur des efforts fournis par les joueurs.



Tout au long du parcours, les supporters ont exprimé leur fierté. Alassane, rencontré au niveau du rond-point EMG, se disait prêt à accompagner l’équipe jusqu’au palais présidentiel. Près des stations-service des Castors, Mame Coumba attendait patiemment le passage des joueurs, venue notamment pour voir Ibrahima Mbaye.



Abou Diallo, un autre supporter, a résumé le sentiment général en affirmant que les Lions avaient rendu tout le peuple sénégalais fier, saluant leur exploit continental.



La parade devait s’achever au palais de la République, où les joueurs présenteront officiellement le trophée au chef de l’État et au public.

