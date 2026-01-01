Pape Cheikh Diallo célèbre 30 ans de carrière et rend hommage à son public

« Depuis le premier jour, vous étiez là », rappelle-t-il, évoquant le soutien constant de son public au Sénégal et dans la diaspora. Ce lien, dit-il, a été une source de force et de résilience face aux défis rencontrés au fil des années.



L’animateur confie avoir grandi grâce à son audience : encouragé, parfois corrigé, toujours soutenu. Chaque message, chaque mot sur les réseaux sociaux et chaque marque d’affection représentent pour lui une véritable bénédiction.



« Si j’ai tenu plus de 30 ans, c’est grâce à vous. Si je suis encore debout aujourd’hui, c’est parce que vous m’avez donné une raison de croire », affirme-t-il, avant de conclure simplement : « Merci pour la confiance. Merci pour l’amour. Merci pour la fidélité. »



Pape Cheikh Diallo réaffirme ainsi son engagement à continuer ce chemin, fidèle à ses valeurs et à son public.

