Cette décision survient dans un contexte explosif où la colère gronde au sein des universités publiques. Les étudiants dénoncent les retards répétitifs dans le versement de leurs allocations et plusieurs campus ont récemment été le théâtre de tensions et de violents affrontements avec les forces de l’ordre.
Paiement des bourses : le ministère annonce le démarrage de l’opération ce mardi 2 décembre 2025
Rédigé le Mardi 2 Décembre 2025 à 09:00 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Dans un communiqué publié ce 1er décembre 2025, le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé que l’opération de paiement des bourses débutera à partir du mardi 2 décembre 2025.
Lat Soukabé Fall
