PROBLEME DE ''MIRASSE'': Une Famille déchirée par l'héritage à Thiès

Selon ses déclarations, le différend porte sur la gestion et le partage d'un patrimoine familial hérité des parents disparus. Il reproche à son frère d'avoir pris des décisions sans concertation et d'avoir ignoré les droits de certains héritiers, notamment ceux de leurs sœurs qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de grande détresse.





« Ce qui se passe est inacceptable. Nos sœurs souffrent alors que nous devrions être unis pour protéger les intérêts de toute la famille. Je considère cela comme une trahison », a-t-il déclaré.





Le frère dissident affirme avoir tenté à plusieurs reprises de privilégier le dialogue afin d'éviter l'escalade du conflit. Mais selon lui, les discussions n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente, poussant les différentes parties à exposer publiquement leurs divergences.





Cette affaire, qui suscite de nombreuses réactions à Thiès, met en lumière les conséquences parfois dramatiques des litiges successoraux. Entre accusations, incompréhensions et querelles familiales, plusieurs proches appellent désormais à une médiation pour éviter que la situation ne dégénère davantage.





En attendant une issue définitive, la mère de famille concernée continue de réclamer justice, tandis que les divisions semblent s'accentuer au sein de cette famille autrefois unie.

