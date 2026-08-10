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Après plus d’un an en détention, Maodo Malick Mbaye retrouve la liberté


Rédigé le Mardi 11 Août 2026 à 23:48 | Lu 67 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Maodo Malick Mbaye retrouve la liberté après plus d’un an de détention provisoire. L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) a obtenu, ce mardi 11 août 2026, une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. La décision a été confirmée par l’un de ses avocats.


Après plus d’un an en détention, Maodo Malick Mbaye retrouve la liberté

Détenu depuis le 22 juillet 2025, Maodo Malick Mbaye était poursuivi dans le cadre d’une procédure portant sur sa gestion à la tête de l’ANAMO. Le dossier est instruit par le Pool judiciaire financier.
 

Les poursuites portent notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de détournement de deniers publics, pour un montant estimé à plus de 600 millions de francs CFA. L’ancien responsable est également visé par des accusations présumées de faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce, ainsi que de blanchiment de capitaux.
 

Selon des informations rapportées par plusieurs médias, Maodo Malick Mbaye a toujours contesté les accusations portées contre lui. Il avait notamment été auditionné sur le fond du dossier et confronté à certains anciens collaborateurs de l’ANAMO.
 

Sa mise en liberté ne signifie toutefois pas la fin de la procédure judiciaire. Désormais placé sous contrôle judiciaire, l’ancien DG de l’ANAMO reste à la disposition de la justice et devra répondre aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l’instruction.
 

Cette libération intervient après environ 13 mois de détention provisoire, une période durant laquelle plusieurs demandes de mise en liberté avaient été introduites par sa défense.
 
L’affaire ANAMO reste donc ouverte, dans l’attente de la suite de l’instruction et des éventuelles décisions judiciaires concernant les accusations portées contre l’ancien responsable.



Lat Soukabé Fall

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