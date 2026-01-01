Menu
Ousmane Sonko lève le voile sur la dette publique et dénonce l’héritage de l’ancien régime


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 22:31 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passy, dans la région de Fatick, le Premier ministre Ousmane Sonko a saisi la tribune pour revenir sur ce qu’il considère comme l’un des plus lourds héritages laissés par l’ancien régime : la dette publique du Sénégal.


Dans un discours mêlant vérité économique et mise en accusation politique, le chef du gouvernement a expliqué aux populations que l’audit du stock de la dette n’était ni un choix de convenance ni une posture politicienne, mais une exigence impérative dès son accession au pouvoir.

« Quand ils quittaient le pouvoir, ils ont affirmé que la dette était à 74 % du PIB. Mais après audit, nous avons découvert qu’elle atteignait 119 % du PIB », a-t-il révélé, insistant sur le fait que l’endettement du pays dépasse désormais la richesse nationale produite.

Selon lui, cette démarche vise avant tout à rétablir la vérité devant les Sénégalais et à poser les fondements d’une gouvernance axée sur la transparence et la responsabilité. « Si nous avons fait cet état des lieux, c’est pour que tout le monde sache dans quelles conditions nous avons hérité du pays », a-t-il insisté. Il a ajouté que cette communication, bien qu’exposée aux critiques, était nécessaire pour contrer ceux qui auraient sinon cherché à le présenter comme incapable de diriger le pays.

Au-delà des chiffres, Ousmane Sonko a dénoncé la persistance d’un système ancien profondément enraciné au sein de l’État, qu’il estime toujours actif dans l’administration, la justice et tous les rouages institutionnels, de la Primature à la Présidence.

« Le système est toujours là. Il n’a pas encore abdiqué », a-t-il affirmé, présentant l’action gouvernementale comme un combat quotidien contre de fortes résistances internes. Il a réaffirmé la détermination de l’exécutif à mener à terme les réformes annoncées, soulignant que la rupture promise aux Sénégalais ne se décrète pas, mais se conquiert institution par institution.



Lat Soukabé Fall

