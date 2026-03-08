Ouest-Foire : L’affaire Ouzin Keïta – Arrestation spectaculaire, aveux détaillés et mise au jour d’un réseau présumé

Au départ, les enquêteurs suivaient la piste de personnes impliquées dans l’usage de substances contrôlées, mais la descente dans l’appartement a révélé un réseau plus complexe, mêlant organisation illégale et pratiques interdites par la loi.



Lors de son audition, Ouzin Keïta a fait une révélation majeure : il a reconnu être sérologiquement positif. Cette information a conduit les enquêteurs à demander aux autres suspects de se soumettre volontairement à un test de dépistage, ce qu’ils ont accepté.



Toujours selon L’Observateur, Ouzin Keïta a évoqué un certain Ass, qu’il présente comme son « fils spirituel », actuellement recherché par les autorités.



L’enquête a montré que les suspects disposaient de matériel et de pratiques organisées :



certains membres filmaient des actes privés pour obtenir des avantages financiers

le réseau utilisait des appareils électroniques et supports numériques pour ses activités

Les accusations portées contre Ouzin Keïta et ses complices incluent :



consommation de substances contrôlées

organisation de réseau illégal

escroquerie et extorsion

pratiques interdites par la loi

transmission volontaire de maladie transmissible

Le rôle exact du mineur de 14 ans, M. Diouf, est actuellement en cours d’éclaircissement. L’enquête vise à déterminer son implication et la nature exacte de sa participation au sein du réseau.



Après leur interpellation, tous les suspects ont été déférés au parquet du tribunal de Dakar. Les enquêtes se poursuivent pour :



identifier d’autres complices éventuels

comprendre les liens entre les membres du réseau

confirmer les pratiques et activités illicites

Cette affaire a suscité une vive attention de l’opinion publique. Elle met en lumière :

