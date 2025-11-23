Opération discrète : une unité spéciale déjoue un vaste réseau de fabrication de billets illicites





Une intervention menée dans la plus grande discrétion a permis à la Sûreté urbaine de Dakar de stopper un groupe qui s’apprêtait à mettre en circulation une somme importante en billets non authentiques. L’opération, révélée par L’Observateur, met en lumière un dispositif longuement surveillé et considéré comme particulièrement structuré.



Un dispositif discret mais finalement repéré

Après une enquête impliquant plusieurs techniques d’infiltration et de surveillance, les équipes ont réussi à localiser le lieu utilisé par ce groupe pour fabriquer les billets. Il s’agissait d’une chambre reculée dans la périphérie de Dakar, transformée en atelier équipé de machines spécialisées, d’encres, de papiers importés et d’autres outils nécessaires à la reproduction de devises étrangères.



Le site avait été choisi pour sa discrétion, mais des informations recueillies par des agents infiltrés ont permis de remonter jusqu’à la planification complète des activités du groupe.



Une intervention coordonnée et sans incident

Une fois les horaires et la localisation confirmés, les enquêteurs ont organisé une action d’interpellation minutieusement planifiée. L’objectif : immobiliser les personnes impliquées, sécuriser les billets fabriqués et récupérer tout le matériel utilisé.



Lorsque les agents sont entrés dans la pièce, les individus présents ont été surpris et maîtrisés sans résistance. Le matériel a été immédiatement saisi, de même que :



environ 1 000 000 de dollars en billets non authentiques ,

une machine de comptage avancée,

divers produits et équipements liés à la reproduction des billets,

un véhicule utilisé par l’un des membres du groupe.

Le rôle central d’un ancien agent

Parmi les personnes interpellées, l’une d’elles — un ancien membre des forces de l’ordre désormais à la retraite — est considérée comme la pièce maîtresse de l’organisation. Son expérience et sa connaissance des procédures ont retenu l’attention des enquêteurs.



Tous les individus arrêtés ont été placés en garde à vue pour des faits liés à la reproduction de billets non authentiques et à la mise en place d’un système destiné à leur distribution. Ils seront présentés au procureur du Tribunal de grande instance de Dakar.

