OCRTIS : une mule arrêtée avec un kilo de coc@ïne à l’aéroport


Rédigé le Dimanche 28 Septembre 2025 à 10:37


Une mule a été arrêtée à l’aéroport de Dakar avec un kilo de cocaïne. Elle est en garde à vue, l’enquête se poursuit pour identifier ses complices.


Le 26 septembre 2025, la Division opérationnelle de l’OCRTIS a interpellé une mule en partance pour Praia, en possession de deux sachets contenant un kilogramme de cocaïne.

L’opération a été déclenchée après la remise de la suspecte par le commissariat spécial de l’aéroport. Selon les informations recueillies, la drogue a été découverte lors d’une fouille corporelle au moment de l’embarquement. Les agents ont trouvé deux sachets soigneusement dissimulés dans une sacoche fixée à sa taille, contenant une poudre blanche identifiée comme de la cocaïne.

Sur place, la mise en cause a nié toute propriété de la drogue. La perquisition a permis de saisir son passeport, sa carte consulaire, sa carte d’identité, 200 euros, 1 500 F CFA et un iPhone XR.

Placée en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et tentative d’exportation de cocaïne, elle fait désormais l’objet d’une enquête destinée à identifier ses éventuels complices et l’origine du trafic.

dakaractu

 




