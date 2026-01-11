Menu
Nuit de traque à Rufisque : la police met la main sur 62 kg de chanvre indien


Jeudi 15 Janvier 2026


La sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a réalisé un important coup de filet dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026, en procédant à la saisie de 62 kilogrammes de chanvre indien et à l’interpellation de deux individus soupçonnés de trafic de drogue.


Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un vaste dispositif de sécurisation nocturne, marqué par l’installation de plusieurs check-points dans différents quartiers de la commune. Aux environs de 1 h 30 du matin, l’attention des policiers a été attirée par une Citroën C5 suspecte circulant discrètement depuis le quartier Médine en direction du rond-point Dioutiba.
 

Lors du contrôle, la situation a dégénéré : le passager a pris la fuite, tandis que le conducteur a été rapidement maîtrisé par les forces de l’ordre. La fouille du véhicule a permis de découvrir, dans le coffre, deux colis soigneusement emballés, contenant au total 62 blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun — 32 kg dans le premier colis et 30 kg dans le second.
 

Le conducteur interpellé, M. Mbao, âgé de 24 ans, mécanicien domicilié à Jaxaay, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, il a déclaré qu’il était accompagné d’un certain Amsata, son complice en fuite, et qu’ils s’étaient rendus à la plage de Thiawlène pour récupérer la drogue. Selon ses aveux, la marchandise aurait été convoyée par pirogue depuis Kafountine.
 

Grâce aux renseignements recueillis, les enquêteurs ont pu localiser le fugitif quelques heures plus tard. Vers 4 h du matin, il a été interpellé à son domicile, situé près de l’arrêt 56 des minibus Tata à Jaxaay. Il s’agit de M. Diakhaté, né en 1995 à Dakar, se présentant comme commerçant.
 

Les deux suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. La drogue saisie a été consignée au commissariat central de Rufisque.
 

L’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau et d’identifier d’éventuels autres complices impliqués dans ce trafic de stupéfiants.



Lat Soukabé Fall

