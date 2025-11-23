Nouvelle confrontation entre étudiants et forces de sécurité sur la corniche





Une nouvelle confrontation a éclaté entre étudiants et forces de sécurité sur la corniche, dans un climat déjà marqué par plusieurs jours de tensions. L’axe routier s’est retrouvé plongé dans une scène de désordre exceptionnel, tant l’ampleur du face-à-face a surpris les riverains.



Selon les informations recueillies, la situation a débuté lorsqu’un groupe d’étudiants a mis en place un blocage pour dénoncer le retard du versement de leurs bourses. Leur mobilisation, qui se poursuit depuis plus d’une semaine, a conduit à l’arrêt complet de la circulation sur plusieurs kilomètres, provoquant un important ralentissement sur l’artère.



L’intervention des forces de sécurité, dépêchées pour tenter de rétablir le trafic, a rapidement viré à l’affrontement. Des projectiles auraient été lancés d’un côté, tandis que des moyens de dispersion ont été utilisés de l’autre, plongeant la zone dans un nuage persistant et une forte agitation.



Pour contenir les groupes les plus déterminés, des véhicules spécialisés ont été mobilisés, illustrant la gravité de la situation. Les échanges se sont poursuivis durant de longues heures, rythmés par des mouvements de foule et une atmosphère difficilement respirable.



Depuis plusieurs jours, les étudiants maintiennent leur revendication concernant le paiement des bourses, une demande qui n’a toujours pas reçu de réponse satisfaisante et qui maintient la pression au sein des campus et sur les axes environnants. Sans avancée concrète, la crise pourrait se prolonger.



Aucun bilan officiel n’a pour l’instant été communiqué, bien que plusieurs témoins aient signalé des blessés et des interpellations.

