Notto Gouye Diama : le forage de Baity Bacar en panne, un nouvel ouvrage réclamé





Depuis plusieurs années, le forage du village de Baity Bacar, dans la commune de Notto Gouye Diama, ne parvient plus à assurer un approvisionnement suffisant en eau. Cette situation met en difficulté plus d’une dizaine de localités environnantes, a constaté l’APS.



Le président du comité de gestion, Mohamed Diop, explique que le problème est lié à l’assèchement progressif de la nappe phréatique, ce qui réduit fortement la production du forage. “Depuis près de quatre ans, nous ne parvenons plus à satisfaire les besoins des populations. Les pénuries d’eau sont devenues récurrentes”, déplore-t-il.



Ces coupures touchent directement la vie quotidienne des habitants, contraints de parcourir de longues distances pour se ravitailler. Les éleveurs voient également leur bétail souffrir du manque d’eau, tandis que les activités maraîchères locales en pâtissent.



Face à cette crise persistante, Mohamed Diop appelle les autorités, et particulièrement le ministre de l’Hydraulique, à intervenir. Il plaide pour la construction d’un second forage dans la zone, estimant qu’il s’agit désormais d’une urgence vitale pour garantir l’accès régulier à l’eau potable.

