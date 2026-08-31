Selon les éléments rapportés par Seneweb, les faits se sont déroulés dans un secteur situé derrière une école bilingue. Le suspect aurait agressé une femme et tenté de lui imposer un rapport sexuel.





La victime aurait opposé une forte résistance. Malgré les violences et les menaces, elle aurait réussi à se défendre suffisamment longtemps pour attirer l’attention d’un passant. Celui-ci serait intervenu pour neutraliser l’agresseur présumé.





L’intervention du passant aurait ainsi permis de mettre fin à l’agression et de conduire à l’arrestation du suspect par la brigade de proximité de Ngor.





Mais l’enquête ne s’est pas arrêtée à ce premier dossier. Les investigations auraient permis de faire apparaître les accusations d’une seconde femme.





Cette dernière, identifiée comme O. Bah, aurait déclaré aux enquêteurs avoir été violée antérieurement par le même homme. Cette nouvelle déclaration a donné une dimension supplémentaire au dossier.





Le suspect a été déféré au parquet pour les faits qui lui sont reprochés. La justice devra désormais examiner les éléments recueillis par les enquêteurs et déterminer les responsabilités dans cette affaire.

