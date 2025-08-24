Naufrage au large de la Mauritanie : une pirogue partie de Gambie fait plusieurs morts





Un nouveau drame lié à l’émigration irrégulière s’est produit ce mercredi 27 août 2025 au nord de Tanit, au large des côtes mauritaniennes. Une pirogue partie de Gambie et transportant une centaine de migrants en direction des îles Canaries a chaviré.



D’après des sources concordantes, seuls 17 survivants ont pu être secourus par les gardes-côtes mauritaniens. La mer a également rejeté plusieurs corps sans vie sur les plages proches de la zone du naufrage.



Parmi les victimes figurent des Sénégalais. Une vidéo filmée par des Sénégalais en Mauritanie, visionnée par Dakaractu, montre une carte d’identité retrouvée sur une dépouille au nom de Mame Bara Ndiaye, originaire de Touba, Guédé Bousso. Des papiers contenant des numéros de téléphone de proches ont aussi été retrouvés.



Les autorités mauritaniennes ont déjà récupéré plusieurs corps, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants. Le bilan pourrait encore s’alourdir.



