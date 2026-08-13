Une affaire de vente en ligne présumée frauduleuse entre les mains de la DSC L’affaire « Mini-Marché SN » connaît un nouveau développement après l’interpellation à Thiès de l’homme présenté comme le propriétaire présumé du compte TikTok utilisé pour vendre différents produits en ligne.

D’après les informations rapportées par Les Échos, plusieurs personnes ayant déclaré avoir été victimes d’une escroquerie ont saisi les autorités. Ces plaintes auraient permis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de remonter jusqu’au responsable présumé du compte.

Sur TikTok, le compte proposait notamment des packs comprenant du riz, des pâtes, des tomates, des oignons et d’autres produits de première nécessité à des prix présentés comme avantageux. Des produits halieutiques, notamment différentes variétés de poissons et des crevettes, étaient également commercialisés.

Les clients intéressés prenaient contact avec le vendeur via TikTok ou WhatsApp afin de passer leurs commandes. Après avoir choisi les produits et convenu des modalités de livraison, ils devaient effectuer le paiement à l’avance.

Selon les témoignages rapportés, les problèmes survenaient après les transferts d’argent. Certains clients affirment que le vendeur ne répondait plus à leurs messages, que des numéros étaient bloqués et que certaines conversations avaient été supprimées. Dans plusieurs cas, les produits payés n’auraient finalement pas été livrés.

Le nombre de témoignages aurait progressivement augmenté sur les réseaux sociaux. Des internautes ont partagé leurs expériences et alerté d’autres utilisateurs, tandis que plusieurs vidéos consacrées à l’affaire ont largement circulé.

Les Échos rapporte que plusieurs vidéos, notamment relayées par des influenceurs au cours des 48 heures précédant la publication de l’article, ont contribué à donner davantage de visibilité à cette affaire.

Ce sont toutefois les plaintes déposées par les personnes se présentant comme victimes qui auraient surtout permis aux enquêteurs de progresser dans leurs investigations. La DSC a ainsi identifié puis interpellé à Thiès l’homme présenté comme le propriétaire présumé du compte « Mini-Marché SN ».

L’ampleur exacte de l’affaire reste encore à établir. Des centaines de victimes présumées sont évoquées, mais les enquêteurs devront vérifier les différents signalements, établir les transactions liées au compte et déterminer le montant total des sommes versées.