La préparation du budget 2027 entre dans une nouvelle phase La préparation de la loi de finances initiale pour 2027 passe à l’étape opérationnelle au Sénégal. La Direction générale du Budget a organisé mercredi une rencontre consacrée à la lettre circulaire budgétaire du 30 juillet, avec la participation des différents acteurs de la chaîne budgétaire.

Cette rencontre vise à permettre aux responsables concernés de partager une même compréhension des orientations et des dispositions qui encadreront la préparation du prochain budget. Les discussions portent notamment sur la mobilisation des recettes, l’exécution des dépenses et le bilan des réformes budgétaires engagées au cours des dernières années.

Selon le directeur général du Budget, cette rencontre constitue un cadre de dialogue autour de ces différentes questions, avec un accent particulier sur l’exécution des dépenses.

Pour l’exercice 2027, le gouvernement prévoit de poursuivre les réformes budgétaires tout en introduisant de nouvelles mesures. La qualité de l’exécution des dépenses et la maîtrise des investissements publics figurent parmi les principales préoccupations.

Dans cette perspective, les autorités souhaitent donner la priorité à l’achèvement des projets d’investissement déjà engagés avant d’en initier de nouveaux. Les éventuels nouveaux projets devront également être conformes aux orientations de l’Agenda national de transformation.

Cette démarche doit contribuer à une utilisation plus optimale des ressources publiques, alors que la soutenabilité des finances publiques reste un enjeu majeur.

Représentant le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le directeur de cabinet a présenté la rencontre comme le lancement de la phase opérationnelle de préparation de la loi de finances 2027.

Les travaux doivent notamment permettre aux responsables concernés de mieux comprendre le contexte économique et budgétaire, les priorités gouvernementales ainsi que les modalités pratiques liées à la préparation des projets de budget.

L’objectif affiché est également d’améliorer la qualité des documents budgétaires en favorisant une compréhension commune du contenu et des enjeux de la circulaire budgétaire par les différents acteurs.

Chaque responsable devra ainsi veiller à une allocation optimale des crédits et anticiper les éventuelles difficultés pouvant survenir lors de l’exécution de la prochaine loi de finances.

À travers cette démarche, les autorités budgétaires souhaitent renforcer la qualité de la programmation et de l’exécution des dépenses publiques afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques en 2027.