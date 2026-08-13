Un recrutement complémentaire de 2 527 enseignants annoncé Le ministère de l’Éducation nationale prévoit de recruter 2 527 enseignants supplémentaires au titre de l’année scolaire 2026-2027. L’opération, autorisée par le gouvernement, doit permettre de renforcer les effectifs avant la prochaine rentrée scolaire.

Une réunion consacrée à cette opération est prévue ce jeudi 13 août 2026 à partir de 11 heures, dans la salle de réunion du Secrétariat général du ministère de l’Éducation nationale.

Cette rencontre réunira les différents responsables concernés afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre du recrutement et sur les mesures nécessaires à son bon déroulement.

Cette opération s’inscrit dans la volonté de renforcer les ressources humaines du système éducatif et de répondre aux besoins en personnel des établissements scolaires.

Avec ces recrutements, le ministère souhaite également améliorer l’encadrement des élèves et préparer la rentrée scolaire 2026-2027 dans de meilleures conditions.