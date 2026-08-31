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Migration irrégulière : 20 Sénégalais parmi 76 candidats interpellés en Gambie


Rédigé le Dimanche 6 Septembre 2026 à 13:51 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une nouvelle opération contre la migration irrégulière a été menée en Gambie. Le 4 septembre 2026, les services gambiens de l’immigration ont intercepté 76 personnes présentées comme des candidats à la migration irrégulière.


Migration irrégulière : 20 Sénégalais parmi 76 candidats interpellés en Gambie

L’opération s’est déroulée à Tanji, dans le cadre d’une intervention menée par l’Unité de patrouille frontalière du Département de l’Immigration de la Gambie, avec l’appui de partenaires espagnols.
 

Le groupe était composé de plusieurs nationalités. Parmi les personnes interceptées figuraient 20 Sénégalais, 7 Gambiens, 6 Maliens et 43 Guinéens.
 

Le groupe comptait également des femmes et des mineurs : au total, 54 hommes, 14 femmes et des personnes mineures auraient été interceptés.
 

Les forces de sécurité ont également saisi une pirogue en bois, un tricycle, deux moteurs de bateau ainsi que plusieurs bidons de carburant. Certains contenants avaient une capacité de 60 litres et d’autres de 30 litres.
 

Un individu présenté comme un présumé passeur a également été arrêté et placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer comment cette tentative de départ a été organisée et à identifier les éventuels membres du réseau impliqué.
 
Cette nouvelle interception montre que les départs clandestins restent une réalité dans la sous-région. La présence de ressortissants sénégalais parmi les personnes interceptées rappelle également les risques auxquels sont exposés les candidats à ces voyages et le rôle joué par les réseaux de passeurs.



Lat Soukabé Fall

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