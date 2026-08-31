Il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs et vols en réunion commis de nuit avec violences et usage d’armes. Le parquet aurait requis contre lui 15 ans de réclusion criminelle.





Les faits remontent à 2022. Plusieurs conducteurs de moto-taxi avaient alors déposé plainte au commissariat de Guédiawaye. Selon les témoignages présentés devant la justice, le mode opératoire était relativement similaire : un faux client contactait un conducteur et lui proposait une course avant de l’attirer dans un endroit isolé.





L’un des témoignages concerne un conducteur identifié comme K. Diop. Deux jeunes hommes auraient d’abord sollicité ses services. L’un d’eux aurait pris son numéro de téléphone en expliquant qu’il pourrait de nouveau faire appel à lui.





Plus tard, à 23 h 59, le conducteur reçoit effectivement un appel. Un rendez-vous lui est fixé à Yeumbeul pour un trajet en direction de Djiddah Thiaroye Kao.





Le passager lui demande de venir seul, affirmant qu’il est accompagné de sa petite amie. Au cours du trajet, la jeune femme descend à Thiaroye. Quelques instants plus tard, le passager aurait demandé au conducteur de s’arrêter près d’un autre individu.





C’est à ce moment que le piège aurait été déclenché. Un complice armé aurait alors fait irruption, selon les témoignages rapportés à l’audience.



L’affaire est désormais entre les mains de la Chambre criminelle, qui devra apprécier les éléments du dossier et déterminer la responsabilité pénale de l’accusé.

