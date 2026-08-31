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« 30 jours pour le juste prix » : la mobilisation contre la vie chère confrontée à un premier test


Rédigé le Dimanche 6 Septembre 2026 à 13:54 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La campagne « 30 jours pour le juste prix » veut s’imposer comme un mouvement citoyen contre la vie chère au Sénégal. Mais après les premières mobilisations, les initiateurs font face à un double défi : réussir à transformer la colère exprimée sur les réseaux sociaux en mobilisation durable et éviter que leur mouvement ne soit assimilé à une initiative politique.


« 30 jours pour le juste prix » : la mobilisation contre la vie chère confrontée à un premier test

Le contexte économique explique en partie la naissance de cette campagne. À Dakar, certains produits de consommation courante ont connu d’importantes hausses. Au marché Castors, le prix du chou, par exemple, aurait fortement augmenté, tandis que d’autres légumes et la viande connaissent également des niveaux de prix jugés élevés par les consommateurs.
 

Les initiateurs de la campagne veulent notamment documenter les prix, recueillir les témoignages des consommateurs et interpeller les autorités sur la nécessité d’une meilleure régulation de certains produits.
 

Mais la première mobilisation concrète, baptisée « La Marche des paniers vides », aurait enregistré une participation jugée relativement faible par certains observateurs. Cette situation pose une question centrale : le mouvement parviendra-t-il à transformer la mobilisation numérique en une présence importante sur le terrain ?
 

À cette difficulté s’ajoutent les soupçons de récupération politique. La présence de certaines figures identifiées politiquement, notamment le député Guy Marius Sagna, a alimenté les interrogations d’une partie de l’opinion. Les initiateurs rejettent toutefois l’idée d’une instrumentalisation politique et affirment que la démarche reste citoyenne et spontanée.
 

Pour tenter de donner une dimension plus concrète au mouvement, les organisateurs annoncent également une plateforme destinée à recueillir les signalements concernant les prix et à les transmettre aux autorités compétentes.
 
La prochaine étape sera donc déterminante. Le collectif devra convaincre au-delà des réseaux sociaux, maintenir la mobilisation et surtout démontrer que son action peut produire des résultats concrets sur le terrain.



Lat Soukabé Fall

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